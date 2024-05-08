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В Новосибирске погиб подросток при попытке сбежать из детского дома

НОВОСИБИРСК, 8 мая, ФедералПресс. В Новосибирске, пытаясь сбежать из детского дома, из окна третьего этажа выпрыгнули двое подростков. Они получили травмы, один из них позже скончался. Двух сотрудниц учреждения судят за то, что они не вызвали медиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Источник: Reuters

«Действуя в нарушение должностной инструкции и регламента дежурного администратора, будучи осведомленными о получении травм подростками в результате падения с высоты третьего этажа, а также зная, что одному из них требуется медицинская помощь, так как он находится в тяжелом болезненном состоянии вследствие полученных телесных повреждений, сообщили очевидцам происшествия из числа воспитанников и сотрудников, что несовершеннолетние в медицинской помощи не нуждаются», — рассказали в ведомстве.

Согласно инструкции, женщины должны были вызвать пострадавшим скорую помощь. Кроме того, одна из подсудимых приняла решение не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и не предпринимать никакие меры. В настоящий момент сотрудницам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Жемчужина» избранная мера наказание в виде подписки о невыезде.

Напомним, под Новосибирском дети на плюшках въехали в дерево.

несчастный случай