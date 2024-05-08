В Новосибирске погиб подросток при попытке сбежать из детского дома

«Действуя в нарушение должностной инструкции и регламента дежурного администратора, будучи осведомленными о получении травм подростками в результате падения с высоты третьего этажа, а также зная, что одному из них требуется медицинская помощь, так как он находится в тяжелом болезненном состоянии вследствие полученных телесных повреждений, сообщили очевидцам происшествия из числа воспитанников и сотрудников, что несовершеннолетние в медицинской помощи не нуждаются», — рассказали в ведомстве.
Согласно инструкции, женщины должны были вызвать пострадавшим скорую помощь. Кроме того, одна из подсудимых приняла решение не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и не предпринимать никакие меры. В настоящий момент сотрудницам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Жемчужина» избранная мера наказание в виде подписки о невыезде.
Напомним, под Новосибирском дети на плюшках въехали в дерево.