В Новосибирске погиб подросток при попытке сбежать из детского дома

«Действуя в нарушение должностной инструкции и регламента дежурного администратора, будучи осведомленными о получении травм подростками в результате падения с высоты третьего этажа, а также зная, что одному из них требуется медицинская помощь, так как он находится в тяжелом болезненном состоянии вследствие полученных телесных повреждений, сообщили очевидцам происшествия из числа воспитанников и сотрудников, что несовершеннолетние в медицинской помощи не нуждаются», — рассказали в ведомстве.