Под Авдеевкой нашли заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами

Там уточнили, что в тайнике был обнаружен один американский ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat производства Швеции, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62.