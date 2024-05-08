Под Авдеевкой нашли заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что в тайнике был обнаружен один американский ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat производства Швеции, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62.
В ведомстве уточнили, что органы контрразведки продолжают оперативные мероприятия на освобожденных территориях.