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Под Авдеевкой нашли заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами

ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили в пригороде Авдеевки заминированный схрон с гранатометами, боеприпасами и огнеметами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в тайнике был обнаружен один американский ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat производства Швеции, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62.

В ведомстве уточнили, что органы контрразведки продолжают оперативные мероприятия на освобожденных территориях.