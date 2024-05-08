Мощный пожар окутал лесной массив Вихоревки Братского района

Третьи сутки пожарные Братского района Иркутской области борются с огнем в лесах вблизи города Вихоревка. Ситуация осложняется сильным ветром, порывы которого не дают потушить пожар. О ситуации рассказывает глава Братского района Александр Дубровин.
— На месте работают 32 машины. Привлекли бульдозеры, трактора, пожарные машины и транспортные вездеходы. В борьбу с огнем вступили также 164 человека. Пожар сложный и большой, а в городе из-за него сейчас дымно, — рассказывает Дубровин.
До жилого массива огонь не допускают, всю ночь на месте происшествия велась работа. Несмотря на сложности, по словам главы района, ситуация находится по контролем.
Ранее КП-Иркутск сообщала о ситуации после пожара в городе Вихоревка.