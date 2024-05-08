Мощный пожар окутал лесной массив Вихоревки Братского района

— На месте работают 32 машины. Привлекли бульдозеры, трактора, пожарные машины и транспортные вездеходы. В борьбу с огнем вступили также 164 человека. Пожар сложный и большой, а в городе из-за него сейчас дымно, — рассказывает Дубровин.