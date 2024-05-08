Белорусские пограничники обнаружили тела трех погибших мигрантов на границе с ЕС

Белорусские пограничники обнаружили тела еще трех мигрантов на госгранице с государствами Евросоюза, сообщили в Госпогранкомитете.
Так, за прошедшую неделю на границах Беларуси со странами Евросоюза зафиксировали факты гибели трех беженцев.
— 3 мая обнаружены тела двоих иностранцев на границе с Латвией, а 5 мая еще одного — с Польшей, — сообщили в пресс-службе.
Всего с 2021-го на границе с сопредельными странами ЕС пограничники Беларуси зафиксировали гибель 52 иностранцев (25 — на границе с Польшей, 9 — с Литвой, 18 — с Латвией).
Кроме того, на участке белорусско-польской границы в Пружанском районе 6 мая пограничники нашли двух мужчин неславянской внешности. Медики скорой помощи доставила иностранцев в больницу, где у них диагностировали ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны. Беженцы, оказавшиеся гражданами Афганистана, заявили, что польские силовики избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных на территорию Беларуси.
— Несмотря на продолжающиеся факты гибели иностранцев на границе, власти сопредельных стран ЕС не прекращают практику насильственных вытеснений и оставления людей в опасной для жизни ситуации, — прокомментировали в ГПК.