Белорусские пограничники обнаружили тела трех погибших мигрантов на границе с ЕС

Кроме того, на участке белорусско-польской границы в Пружанском районе 6 мая пограничники нашли двух мужчин неславянской внешности. Медики скорой помощи доставила иностранцев в больницу, где у них диагностировали ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны. Беженцы, оказавшиеся гражданами Афганистана, заявили, что польские силовики избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных на территорию Беларуси.