В Омской области ночью эвакуировали ещё одно затопленное село

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал об эвакуации села Ашеваны Усть-Ишимского района.
Вода в реке Ишим продолжает прибывать. В ночь на 8 мая из села Ашеваны эвакуировали 150 человек и хозяйство. Всего в селе затоплено 25 домов 40 приусадебных участков. Губернатор обратился к жителям села и попросил их не рисковать и переехать в безопасное место. Также продолжается эвакуация села Слободчики.
Ранее мы сообщали, что прокурор Усть-Ишимского района Омской области Михаил Кузюков посетил эвакуированных жителей, которые пострадали от паводка. Всего в Усть-Ишимском районе затопило 12 населенных пунктов, 189 домов, в которых проживает 393 человека.