В Омской области ночью эвакуировали ещё одно затопленное село

Вода в реке Ишим продолжает прибывать. В ночь на 8 мая из села Ашеваны эвакуировали 150 человек и хозяйство. Всего в селе затоплено 25 домов 40 приусадебных участков. Губернатор обратился к жителям села и попросил их не рисковать и переехать в безопасное место. Также продолжается эвакуация села Слободчики.