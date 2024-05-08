В Новосибирске около двух недель ищут мужчину в галошах и с авоськой

46-летний мужчина пропал в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском 46-летнего Ивана Волынцева. О его местонахождении ничего неизвестно с 28 апреля.
Приметы пропавшего: рост 170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
В день пропажи на Иване была черная куртка с капюшоном, рубашка, штаны, серые галоши и черная шапка. Кроме этого, у мужчины была с собой серая авоська.
Тех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по следующим телефонам: 112 или