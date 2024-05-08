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В Новосибирске около двух недель ищут мужчину в галошах и с авоськой

В день пропажи на Иване была черная куртка с капюшоном, штаны и галоши.

Источник: Лиза Алерт

46-летний мужчина пропал в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском 46-летнего Ивана Волынцева. О его местонахождении ничего неизвестно с 28 апреля.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

В день пропажи на Иване была черная куртка с капюшоном, рубашка, штаны, серые галоши и черная шапка. Кроме этого, у мужчины была с собой серая авоська.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по следующим телефонам: 112 или 8 800 700−54−52.