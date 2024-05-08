«Кричала и отбивалась ногами»: в Игарке стая собак едва не загрызла девочку (видео)

Добавим, как отмечают кинологи, поведение бродячей собаки предсказать очень сложно. Причин, по которым она нападает, несколько. Это может быть охрана территории, защита щенков, находящаяся рядом собака с течкой — все это влияет на настроение псов и их отношение к прохожим.