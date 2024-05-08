«Кричала и отбивалась ногами»: в Игарке стая собак едва не загрызла девочку (видео)

Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что девочка идет по улице, в какой-то момент на нее начала лаять собака, за ней прибежала вторая. Животные начали набрасываться на ребенка, который пытался отогнать их пакетом.
После этого прибежала третья собака, вцепилась в куртку ребенка и повалила на землю. Следом к стае прибилось еще два животных. Все они начали кусать ребенка, который отбивался ногами и истошно кричал.
Неизвестно, чем бы закончилось происшествие, если бы не проходивший мимо мужчина. Он отогнал собак и увел плачущего ребенка.
Осторожно, на видео жесткие кадры:
По факту происшествия возбудили уголовное дело.
У 11-летнего ребенка ребенка зафиксированы укушенные раны голени и предплечий, ребенок проходит лечение амбулаторно. В ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего, степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда, дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
Добавим, как отмечают кинологи, поведение бродячей собаки предсказать очень сложно. Причин, по которым она нападает, несколько. Это может быть охрана территории, защита щенков, находящаяся рядом собака с течкой — все это влияет на настроение псов и их отношение к прохожим.