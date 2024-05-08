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В Пермском крае семилетняя девочка сломала позвоночник на базе отдыха

Глава СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку.

Источник: РИА "Новости"

Девочка сломала позвоночник на базе отдыха в Пермском крае.

Об этом сообщила мама ребёнка в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину в его приёмной в соцсети «ВКонтакте».

По данным информационного центра СК России, инцидент произошёл в сентябре 2023 года в селе Ленск. Девочка вместе с одноклассниками и мамой приехала на отдых в агродеревню «Степаново Городище». В одном из зданий комплекса она упала в открытый погреб.

«В результате у пострадавшей диагностирован перелом позвоночника. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщает ведомство.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил краевому следственному управлению провести проверку и предоставить ему результаты.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о трагедии, произошедшей с пятилетним мальчиком в Оханске. Во время прогулки с бабушкой ребёнка на пешеходном переходе сбил автомобиль. Мальчик получил переломы обеих ног и черепно-мозговую травму. Мама пострадавшего сообщила, что в полиции прекратили уголовное дело об этом ДТП. СУ СКР Пермского края обратился во внутренние органы с ходатайством о передаче дела в ведомство.

СК