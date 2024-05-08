В Пермском крае семилетняя девочка сломала позвоночник на базе отдыха

Девочка сломала позвоночник на базе отдыха в Пермском крае.
Об этом сообщила мама ребёнка в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину в его приёмной в соцсети «ВКонтакте».
По данным информационного центра СК России, инцидент произошёл в сентябре 2023 года в селе Ленск. Девочка вместе с одноклассниками и мамой приехала на отдых в агродеревню «Степаново Городище». В одном из зданий комплекса она упала в открытый погреб.
«В результате у пострадавшей диагностирован перелом позвоночника. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — сообщает ведомство.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о трагедии, произошедшей с пятилетним мальчиком в Оханске. Во время прогулки с бабушкой ребёнка на пешеходном переходе сбил автомобиль. Мальчик получил переломы обеих ног и черепно-мозговую травму. Мама пострадавшего сообщила, что в полиции прекратили уголовное дело об этом ДТП. СУ СКР Пермского края обратился во внутренние органы с ходатайством о передаче дела в ведомство.