В Пермском крае семилетняя девочка сломала позвоночник на базе отдыха

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о трагедии, произошедшей с пятилетним мальчиком в Оханске. Во время прогулки с бабушкой ребёнка на пешеходном переходе сбил автомобиль. Мальчик получил переломы обеих ног и черепно-мозговую травму. Мама пострадавшего сообщила, что в полиции прекратили уголовное дело об этом ДТП. СУ СКР Пермского края обратился во внутренние органы с ходатайством о передаче дела в ведомство.