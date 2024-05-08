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В Челябинске возбудят уголовное дело после наезда самокатчиков на девушку

Начать расследование инцидента, произошедшего еще в апреле этого года в областном центре, потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.

Об истории с самокатчиками стало известно после того, как жительница Челябинска написала о ней в соцсетях Информационного центра СК России. Два подростка на самокатах сбили девушку. От столкновения она упала на асфальт и травмировала ногу. Пострадавшей потребовалось лечение и операция.

«При этом несовершеннолетние с места происшествия скрылись, помощь пострадавшей не оказали. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», — сообщили в Информационном центре СКР.

Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению возбудить уголовное дело, а также доложить о первоначальных результатах расследования, выясненных обстоятельствах и результатах. Выполнение поручения главы ведомства будет находиться на контроле в центральном аппарате ведомства.