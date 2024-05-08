В Челябинске возбудят уголовное дело после наезда самокатчиков на девушку

Об истории с самокатчиками стало известно после того, как жительница Челябинска написала о ней в соцсетях Информационного центра СК России. Два подростка на самокатах сбили девушку. От столкновения она упала на асфальт и травмировала ногу. Пострадавшей потребовалось лечение и операция.