В Челябинске возбудят уголовное дело после наезда самокатчиков на девушку

Об истории с самокатчиками стало известно после того, как жительница Челябинска написала о ней в соцсетях Информационного центра СК России. Два подростка на самокатах сбили девушку. От столкновения она упала на асфальт и травмировала ногу. Пострадавшей потребовалось лечение и операция.
«При этом несовершеннолетние с места происшествия скрылись, помощь пострадавшей не оказали. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», — сообщили в Информационном центре СКР.
Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению возбудить уголовное дело, а также доложить о первоначальных результатах расследования, выясненных обстоятельствах и результатах. Выполнение поручения главы ведомства будет находиться на контроле в центральном аппарате ведомства.