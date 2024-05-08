В Омске загорелась машина скорой помощи

В соцсетях распространяется видеозапись с пожара в пятом микрорайоне. По словам очевидцев, на территории БУЗОО «Клинический родильный дом № 6» загорелся автомобиль скорой помощи.
В Минздраве Омской области порталу Om1.ru рассказали, что санитарный автомобиль загорелся в результате короткого замыкания электропроводки. На место ЧП оперативно выехали пожарные расчёты и пламя потушили. На другие объекты огонь не распространился. Пострадавших нет.
Напомним, в Омской области с 15 апреля введён особый противопожарный режим. Из-за сухой растительности и ветра сохраняется высокая опасность распространения пожаров. Режим будет действовать до 15 июня. В это время омичам запрещено выезжать в лес, разводить открытый огонь и сжигать мусор и траву. Штраф за нарушение режима составляет до 20 тысяч рублей для физических лиц.