В Омске загорелась машина скорой помощи

Напомним, в Омской области с 15 апреля введён особый противопожарный режим. Из-за сухой растительности и ветра сохраняется высокая опасность распространения пожаров. Режим будет действовать до 15 июня. В это время омичам запрещено выезжать в лес, разводить открытый огонь и сжигать мусор и траву. Штраф за нарушение режима составляет до 20 тысяч рублей для физических лиц.