В Башкирии нетрезвая директор школы задавила женщину: суд вынес решение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2023 года женщина находилась возле припаркованного автомобиля на обочине автодороги около села Сабырово и распивала спиртные напитки со своими знакомыми. Заведя машину, она совершила наезд на одну из стоявших перед транспортным средством женщин. Из-за серьезных травм, полученных в ДТП, потерпевшая скончалась на месте происшествия.