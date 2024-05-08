В Башкирии нетрезвая директор школы задавила женщину: суд вынес решение.

Зилаирский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора образовательного учреждения по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2023 года женщина находилась возле припаркованного автомобиля на обочине автодороги около села Сабырово и распивала спиртные напитки со своими знакомыми. Заведя машину, она совершила наезд на одну из стоявших перед транспортным средством женщин. Из-за серьезных травм, полученных в ДТП, потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.