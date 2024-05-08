Особый противопожарный режим вводится еще в нескольких районах Приангарья с 8 мая

С 8 мая в ряде районов Иркутской области вводится особый противопожарный режим. Ограничения затронут Братск, Братский, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Киренский, Нижнеилимский, Тайшетский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Режим вводится из-за наступления периода особой пожарной опасности в связи с прогнозом неблагоприятной погоды, угрозой населенным пунктам и объектам экономики, а также для обеспечения безопасности жителей области.
В этот период будет усилен надзор за соблюдением правил пожарной безопасности. Запрещается посещение лесов при III классе пожарной опасности и выше, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях. Кроме того, вводятся ограничения на охоту в лесах и рыболовство.