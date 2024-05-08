Особый противопожарный режим вводится еще в нескольких районах Приангарья с 8 мая

В этот период будет усилен надзор за соблюдением правил пожарной безопасности. Запрещается посещение лесов при III классе пожарной опасности и выше, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях. Кроме того, вводятся ограничения на охоту в лесах и рыболовство.