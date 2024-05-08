В мэрии Уфы назвали предварительную причину обвала на Зининском путепроводе

Власти Уфы объяснили обвал участка на Зининском путепроводе, который открыли четыре месяца назад. В его строительство вложили более млрд рублей. В мэрии сообщили, что предположительно произошла карстовая просадка грунта.
На место выехали специалисты, которые провели оперативное совещание.
«Произошло частичное разрушение откосной части пешеходного тротуара в районе мечети. Генеральный подрядчик должен установить на месте инцидента защитные ограждения, а после 20 мая участок засыпят бутом и пешеходный тротуар восстановят», — отметили в администрации.