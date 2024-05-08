«И снова плагиат»: четыре сотрудника ОмГТУ «распилили» 1,8 млн рублей на чужой научной работе

Сотрудники Омского государственного технического университета незаконно получили 1,8 млн рублей. Они «позаимствовали» чужую научную работу, переписали ее, а затем получили выплаты за научную деятельность и командировки.
В 2017 году один из преподавателей ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» скачал из интернета отчет по научно-исследовательской работе, который был подготовлен сотрудниками образовательного учреждения. После этого педагоги выдали этот отчет за свой, изменив текст путем перефразирования.
Ректор без обсуждения и одобрения научно-технического совета на основании поддельной выписки издал приказ об открытии научно-исследовательской работы.
С мая по декабрь 2018 года первый проректор и руководитель научной группы отправлял ректору служебные записки о выплатах за якобы выполненные научные исследования.
В результате сотрудники получили оплату за якобы произведенные исследования и командировочные расходы на сумму более 1,8 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре, свою вину четыре сотрудника вуза не признали. Они предъявляли противоречивые версии получения денег. Суд наложил арест на имущество преподавателей.
На педагогов завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Государственный обвинитель в прениях сторон предложил суду назначить сотрудникам вуза наказание в зависимости от роли каждого при совершении преступления в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет со штрафом от 400 до 500 тыс. рублей с лишением права занимать соответствующие должности в сфере образования.
На следующем судебном заседании педагогам вынесут приговор.