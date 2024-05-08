«И снова плагиат»: четыре сотрудника ОмГТУ «распилили» 1,8 млн рублей на чужой научной работе

На педагогов завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Государственный обвинитель в прениях сторон предложил суду назначить сотрудникам вуза наказание в зависимости от роли каждого при совершении преступления в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет со штрафом от 400 до 500 тыс. рублей с лишением права занимать соответствующие должности в сфере образования.