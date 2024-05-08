Рабочий в Братске повредил глаз на производстве и отсудил 350 тысяч

По следам несчастного случая на производстве в Братске была проведена проверка правоохранительными органами. В центре истории — местный рабочий, который травмировал глаз и в связи с этим больше не сможет работать в полную силу. Об этом сообщают в прокуратуре Иркутской области.
— Это произошло год назад, пострадавший работал в отделе упаковки продукции. Там он получил повреждения глаза из-за отлетевшей части полиэтиленовой ленты. Ущерб был нанесен такой, что теперь у мужчины установлена утрата профессиональной трудоспособности и составляет она 30 процентов, — говорят в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с работодателя компенсацию за тяжелую травму. Суд города Братска эти требования принял и теперь местный рабочий получит 350 тысяч рублей.