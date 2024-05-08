Житель Пермского края насмерть забил знакомого из-за электронной сигареты

Житель Пермского края до смерти забил знакомого из-за электронной сигареты, сообщает краевой суд.
По данным инстанции, трагедия произошла в декабре 2023 года в Очёре. Двое мужчин выпивали в одном из заведений города. Ночью они вышли на улицу, где между жителями города произошёл конфликт. 18-летний обвиняемый напал на нового знакомого, из-за того, что мужчина отказался вернуть электронную сигарету.
Молодой человек не менее 25 раз ударил пострадавшего руками и ногами по разным частям тела. После этого он оттащил мужчину в сторону и решил сбежать. Однако, в этот момент пострадавший очнулся и получил ещё несколько ударов по голове и телу. Позже мужчина скончался на месте.
18-летнего подсудимого признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф 45 тысяч рублей.