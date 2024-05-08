Житель Пермского края насмерть забил знакомого из-за электронной сигареты

Молодой человек не менее 25 раз ударил пострадавшего руками и ногами по разным частям тела. После этого он оттащил мужчину в сторону и решил сбежать. Однако, в этот момент пострадавший очнулся и получил ещё несколько ударов по голове и телу. Позже мужчина скончался на месте.