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Пожилая челябинка за деньги прописала в своей квартире мигрантов

Челябинские полицейские за сутки выявили квартиры, в которых фиктивно числилось 24 иностранных гражданина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Резиновые» квартиры были выявлены на территории Ленинского, Тракторозаводского и Курчатовского районов. Собственницы за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания 24 иностранных гражданина.

В числе местных жителей, предоставивших мигрантам свое жилье, оказалась 80-летняя пенсионерка.

«Двум подозреваемым, 41 и 50 лет, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третьей, 80-летней пенсионерке, — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — рассказали в полиции.

Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.