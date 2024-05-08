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Деревья и столб повалило в Нижнем Новгороде из-за непогоды

Многие из них повредили стоящие рядом автомобили.

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Источник: соцсети

Деревья и фонарный столб повалило в Нижнем Новгороде из-за непогоды. Об этом сообщают жители города в группе «Мой Нижний Новгород» в соцсети ВКонтакте.

Столб упал на улице Комарова накануне. По словам очевидцев, проезд по данному участку дороги был затруднен.

Деревья попадали в разных районах города. Многие из них повредили стоящие рядом автомобили.

«Их повалило не из-за сильного ветра, а из-за тяжелого снега», — отметил нижегородец в комментариях.

Также дороги города и области покрыло снежной кашей, что затруднило передвижение автомобилистов на летней резине.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вечером 7 мая из-за снегопада началась противогололедная обработка дорог.

Напомним, накануне поселок Ройка остался без света из-за непогоды.