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В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды сотни домов

Работы завершили около 5:00.

Специалисты водоканала завершили аварийные работы на водоводе диаметром 500 мм в районе дома № 50б по проспекту Патриотов. Холодное водоснабжение было восстановлено около 5:00 в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Утечка произошла во вторник, 7 мая. В результате без холодной воды остались жители домов на 94 улицах. Среди них дачные некоммерческие товарищества (ДНТ) «Лазурит-Тепличный» и «Тихий Дон-2», садовые некоммерческие товарищества (СНТ) «Тихий Дон» и «Лазурит».

В ходе работ был вырыт котлован глубиной 2,2 м. Впоследствии его пришлось расширить, поскольку обнаружилось еще одно повреждение. Ход аварийных работ осложнили погодные условия.

— Специалисты не переставали работать во время сильного дождя и ветра, но время устранения повреждения на водоводе увеличилось, — пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Вечером 7 мая на части улиц было возобновлено водоснабжение, но все же потребовалось организовать подвоз технической воды на Тепличной улице.

В компании ранее отметили, что для стабильного водоснабжения в Советском районе этот водовод уже перекладывает подрядная организация. Она приступила к работам еще в прошлом году.

ЖКХ