В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды сотни домов

Специалисты водоканала завершили аварийные работы на водоводе диаметром 500 мм в районе дома № 50б по проспекту Патриотов. Холодное водоснабжение было восстановлено около 5:00 в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Утечка произошла во вторник, 7 мая. В результате без холодной воды остались жители домов на 94 улицах. Среди них дачные некоммерческие товарищества (ДНТ) «Лазурит-Тепличный» и «Тихий Дон-2», садовые некоммерческие товарищества (СНТ) «Тихий Дон» и «Лазурит».
В ходе работ был вырыт котлован глубиной 2,2 м. Впоследствии его пришлось расширить, поскольку обнаружилось еще одно повреждение. Ход аварийных работ осложнили погодные условия.
— Специалисты не переставали работать во время сильного дождя и ветра, но время устранения повреждения на водоводе увеличилось, — пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Вечером 7 мая на части улиц было возобновлено водоснабжение, но все же потребовалось организовать подвоз технической воды на Тепличной улице.
В компании ранее отметили, что для стабильного водоснабжения в Советском районе этот водовод уже перекладывает подрядная организация. Она приступила к работам еще в прошлом году.