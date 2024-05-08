Житель Самары выплатил штраф 350 тысяч рублей за призывы к теракту

В Самаре 60-летний мужчина выплатил штраф за публичный призыв к террористическим действиям. Комментарий с призывом в агрессии в отношении представителей власти самарец опубликовал на своей странице в соцсетях, рассказали в УФССП Самарской области.
— Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 205 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, — прокомментировала пресс-служба управления.
После суда исполнительный лист передали приставам. Самарца предупредили, что, если он не заплатит штраф, наказание может быть более суровым. Мужчина не стал противиться и оплатил 350 тысяч рублей добровольно.