Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивано-Франковской области произошел пожар на объекте энергетики

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины, где ранее произошли взрывы. Об этом сообщила глава областной администрации Светлана Онищук.

Источник: AP 2023

«Возник пожар», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, возгорание локализовали. Степень повреждения объекта уточняется.

Глава Львовской области Максим Козицкий тоже сообщал о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры. На одном из них также зафиксировано возгорание.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в некоторых областях и городах, в том числе в Киеве. После этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении объектов генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК со своей стороны сообщил о серьезном повреждении трех ТЭС.