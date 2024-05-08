В Ивано-Франковской области произошел пожар на объекте энергетики

«Возник пожар», — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, возгорание локализовали. Степень повреждения объекта уточняется.
Глава Львовской области Максим Козицкий тоже сообщал о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры. На одном из них также зафиксировано возгорание.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в некоторых областях и городах, в том числе в Киеве. После этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении объектов генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК со своей стороны сообщил о серьезном повреждении трех ТЭС.