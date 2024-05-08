В Ивано-Франковской области произошел пожар на объекте энергетики

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в некоторых областях и городах, в том числе в Киеве. После этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении объектов генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК со своей стороны сообщил о серьезном повреждении трех ТЭС.