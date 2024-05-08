Электричество частично отключено в 30 населенных пунктах Воронежской области после урагана

В течение минувшей ночи в Воронежской области продолжалось устранение последствий урагана, обрушившегося на регион 7 мая. По состоянию на 7:00 среды, 8 мая, частичное отключение электроэнергии наблюдалось в 30 населенных пунктах пяти муниципальных образований с населением около 6,7 тыс. человек. Энергетики восстанавливают работу отдельных трансформаторных подстанций. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Непосредственно в областном центре зарегистрировано более 12 случаев падения деревьев и крупных веток. Убрано около трети из них, работа продолжается. В ликвидации последствий непогоды участвуют энергетики, специалисты сферы благоустройства, работники управляющих компаний, а также представители администраций муниципальных образований и министерств Воронежской области.
РИА «Воронеж» публиковало подборку кадров урагана и его последствий. Воронежские энергетики задействовали 267 специалистов и 135 единиц техники для устранения повреждений. Повышенное внимание уделяется электроснабжению социально значимых и инфраструктурных объектов. В зону особого риска после урагана отнесли Нижнедевицкий, Хохольский и Семилукский районы Воронежской области.
— Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, — обратился к воронежцам гарантирующий поставщик электроэнергии.