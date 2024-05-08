Электричество частично отключено в 30 населенных пунктах Воронежской области после урагана

В течение минувшей ночи в Воронежской области продолжалось устранение последствий урагана, обрушившегося на регион 7 мая. По состоянию на 7:00 среды, 8 мая, частичное отключение электроэнергии наблюдалось в 30 населенных пунктах пяти муниципальных образований с населением около 6,7 тыс. человек. Энергетики восстанавливают работу отдельных трансформаторных подстанций. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.