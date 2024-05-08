Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять суток ареста и штраф 35 тысяч рублей: в Крыму пенсионерку оштрафовали за посты, дискредитирующие ВС РФ

Пенсионерка из Крыма получила пять суток ареста за дискредитацию ВС РФ.

64-летняя жительница города Старый Крым получила пять суток ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей за публичную демонстрацию нацистской символики и за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым.

Установлено, что женщина со своего аккаунта в «Одноклассниках» публиковала посты с изображениями трезубца, который является символом украинских националистов, а также посты, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации. На суде она полностью признала вину.

Напомним, ранее Южный окружной военный суд вынес приговор 58-летнему севастопольцу, который с балкона своей квартиры выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе, в форме призывов к свержению действующего в РФ конституционного строя. Севастопольца признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Суд приговорил мужчину к полутора годам колонии-поселения.