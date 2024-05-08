Пять суток ареста и штраф 35 тысяч рублей: в Крыму пенсионерку оштрафовали за посты, дискредитирующие ВС РФ

Напомним, ранее Южный окружной военный суд вынес приговор 58-летнему севастопольцу, который с балкона своей квартиры выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе, в форме призывов к свержению действующего в РФ конституционного строя. Севастопольца признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Суд приговорил мужчину к полутора годам колонии-поселения.