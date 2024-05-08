О паводковой ситуации в регионах сообщили в МЧС

За сутки в городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области с помощью мотопомп и передвижных насосных станции отведена и откачана вода из 179 домов. Всего откачано свыше 277 тысяч куб. метров воды. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областей задействованы в противопаводковых работах в микрорайонах Подгора и Кожевенный города Петропавловск, селе Тепличное Кызылжарского района.