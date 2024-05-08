В Хабаровске СК проверит буфет колледжа после вспышки сальмонеллеза

Как сообщили в ведомстве, индивидуального предпринимателя, в чьем кафе ели заболевшие студенты, подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Деятельность буфета приостановлена решением суда на 90 суток.
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило грубые нарушения санитарного законодательства. В частности, продукты поступали на кухню без маркировки, не было технической документации на производство блюд, при перевозке продукции не соблюдались необходимые для хранения условия.