Второй случай за неделю: в Челябинской области в реке нашли тело пропавшего мужчины

В Кыштыме в реке нашли тело мужчины.
Горожане гуляли вдоль реки Кыштымка и с холма увидели в воде нечто, пугающе похожее на человека. Вызванные прохожими полицейские подтвердили: в реке между железнодорожным и пешеходным мостами действительно труп.
Поднять тело из воды смогли только спасатели.
Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, по приметам в погибшем опознали 54-летнего кыштымца, о пропаже которого двумя днями ранее заявили родственники.
Причины гибели мужчины сейчас выясняют.
Напомним, накануне похожий случай произошел в Златоусте. Там тело пропавшего пенсионера также обнаружили под мостом.