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Второй случай за неделю: в Челябинской области в реке нашли тело пропавшего мужчины

В Кыштыме из реки вытащили тело мужчины, которого искали два дня.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Кыштыме в реке нашли тело мужчины.

Горожане гуляли вдоль реки Кыштымка и с холма увидели в воде нечто, пугающе похожее на человека. Вызванные прохожими полицейские подтвердили: в реке между железнодорожным и пешеходным мостами действительно труп.

Поднять тело из воды смогли только спасатели.

Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, по приметам в погибшем опознали 54-летнего кыштымца, о пропаже которого двумя днями ранее заявили родственники.

Причины гибели мужчины сейчас выясняют.

Напомним, накануне похожий случай произошел в Златоусте. Там тело пропавшего пенсионера также обнаружили под мостом.

несчастный случай