В Волгоград доставили трех пострадавших в жестком массовом ДТП

В больницу № 25 Волгограда экстренно доставили трех молодых людей, пострадавших в массовой аварии на трассе неподалеку от Михайловки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГБУЗ КССМП, авария произошла 7 мая на 898 километре магистрали Р-22. На место выехали три бригады медиков, в том числе трассового медпункта.