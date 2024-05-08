В Волгоград доставили трех пострадавших в жестком массовом ДТП

В больницу № 25 Волгограда экстренно доставили трех молодых людей, пострадавших в массовой аварии на трассе неподалеку от Михайловки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГБУЗ КССМП, авария произошла 7 мая на 898 километре магистрали Р-22. На место выехали три бригады медиков, в том числе трассового медпункта.
На дороге столкнулись микроавтобус, грузовик и «Лада Гранта». Грузовик перевернулся, а легковушку сильно смяло. Находившиеся внутри пассажиры и водитель чудом выжили.
— После оказания помощи на месте были эвакуированы трое пострадавших — 23-летний водитель «Лады», а также пассажиры 34 и 27 лет, — уточнили в медучреждении.
Также медики оказали на месте помощь другим пострадавшим. Им госпитализация не потребовалась. Бригады скорой помощи сработали оперативно и своевременно эвакуировали пациентов в больницу.