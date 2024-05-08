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Волгоградцев предупредили о новом виде мошенничества с полисом ОМС

Специалисты облкоминформтехнологии в рамках регпроекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» рассказали, как аферисты под видом продления полиса получают доступ к банковским приложениям.

Источник: Волгоградская правда

Волгоградцы в последнее время стали жаловаться на массовые звонки от аферистов. Те, представляясь специалистами страховых фирм, предлагают услуги по замене полиса ОМС, сообщает регкомитет информационных технологий.

Под руководством мошенников граждане устанавливают на телефон приложение, которое на самом деле — вредоносная программа. Благодаря этому аферисты получают к мобильным банкам и соцсетям владельца устройства доступ.

Волгоградцам напомнили, что нормативно-правового акта, обязывающего отказаться от бумажных полисов в пользу электронных, не существует. Получить электронный можно бесплатно, для этого не нужно устанавливать никакие приложения.