Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около детского сада в Челябинской области задержали мужчину с гранатой

В Южноуральске около здания детского сада сотрудники полиции задержали двоих мужчин, у одного из которых была боевая граната. Этот момент очевидцы запечатлели на видео.

Источник: VIP Южноуральск

Видео разместили очевидцы в группе «VIP Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте» накануне, 7 мая.

— Да, у меня есть боевая граната, — сказал мужчина полицейским на видео.