Около детского сада в Челябинской области задержали мужчину с гранатой

Видео разместили очевидцы в группе «VIP Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте» накануне, 7 мая.
— Да, у меня есть боевая граната, — сказал мужчина полицейским на видео.
В Южноуральске около здания детского сада сотрудники полиции задержали двоих мужчин, у одного из которых была боевая граната. Этот момент очевидцы запечатлели на видео.
Видео разместили очевидцы в группе «VIP Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте» накануне, 7 мая.
— Да, у меня есть боевая граната, — сказал мужчина полицейским на видео.