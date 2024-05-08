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В Приморье отправили под стражу мужчину, напавшего на подростка

Пострадавший проходит лечение в больнице.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артеме заключен под стражу местный житель, подозреваемый в жестоком избиении подростка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 мая около автобусной остановки «Севастопольская» в Артёме 39-летний мужчина из-за личной неприязни к несовершеннолетнему избил его. Пострадавший в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении.

Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца. Ведется расследование уголовного дела по статье «хулиганство» (часть 2 статьи 213 УК РФ), результаты которого находятся под контролем надзорного ведомства.