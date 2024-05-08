В Приморье отправили под стражу мужчину, напавшего на подростка

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 мая около автобусной остановки «Севастопольская» в Артёме 39-летний мужчина из-за личной неприязни к несовершеннолетнему избил его. Пострадавший в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении.