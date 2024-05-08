В Башкирии в заповеднике медведь съел сородича.

Сотрудники заповедника «Шульган-Таш» на границе с Бурзянским лесничеством обнаружили останки медведя. Они уверены, что виновник происшествия — такой же медведь, и перед ними факт каннибализма.
«Такое явление среди медведей случается — после зимней спячки они могут быть очень голодными. Иногда они, в основном это самцы, в приступе голода нападают на более молодых особей», — прокомментировали в заповеднике.
В прошлом году на территории заповедника также был зафиксирован факт каннибализма среди медведей.
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