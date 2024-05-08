Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области

«Выезжали на место происшествия: Департамент по ЧС, Районный отдел полиции, местный исполнительный орган, районная электросетевая компания (12 человек и три единицы техники). Выражаем соболезнования семьям и близким погибших граждан. Уважаемые жители области! В быту и в обществе строго соблюдайте правил электробезопасности. Любое нарушение правил чрезвычайно опасно, и может привести к поражению электрическим током».