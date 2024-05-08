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Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области

8 мая в 08:20 в поселке Шиели Кызылординской области при поднятии манипулятором железной трубы три человека задели высоковольтный провод 10 КВт. Всех ударило током. Двое погибли на месте, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба ДЧС Кызылординской области

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, умерли 24-летний казахстанец и 32-летний гражданин Узбекистана. Еще один 31-летний рабочий госпитализирован.

«Выезжали на место происшествия: Департамент по ЧС, Районный отдел полиции, местный исполнительный орган, районная электросетевая компания (12 человек и три единицы техники). Выражаем соболезнования семьям и близким погибших граждан. Уважаемые жители области! В быту и в обществе строго соблюдайте правил электробезопасности. Любое нарушение правил чрезвычайно опасно, и может привести к поражению электрическим током».

Пресс-служба ДЧС Кызылординской области

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несчастный случай