В Калининграде пьяный наркоман до смерти избил мать

Следствие уверено, что 18 декабря 2023 года пьяный обвиняемый в квартире по месту жительства по улице Маршала Борзова избил собственную мать. Бил руками и ногами куда придётся. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась на месте преступления.
Но мужчина не только пил, но и употреблял наркотики. Летом 2023 года он собрал части дикорастущей конопли, которые высушил и хранил дома для личного потребления. 19 декабря 2023 года при производстве следственных действий по факту убийства матери, 36,2 грамма наркотиков изъяты в квартире подозреваемого.
«На время предварительного следствия фигурант по ходатайству следствия помещен под стражу. Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.