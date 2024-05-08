В Калининграде пьяный наркоман до смерти избил мать

Но мужчина не только пил, но и употреблял наркотики. Летом 2023 года он собрал части дикорастущей конопли, которые высушил и хранил дома для личного потребления. 19 декабря 2023 года при производстве следственных действий по факту убийства матери, 36,2 грамма наркотиков изъяты в квартире подозреваемого.