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Момент, когда колесо КамАЗа сносит пешеходов в Новороссийске, попал на ВИДЕО

Колесо отскочило о грузовика во время движения.

Источник: соцсети

В селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском камера наружного наблюдения запечатлела нестандартное происшествие — от КамАЗа при движении отлетело колесо и сбило пешеходов. Одна из пострадавших — 66-летняя женщина получила серьезные травмы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские выяснили, что причиной происшествия стало лопнувшее среднее колесо КамАЗа, что повлекло за собой отрыв наружного колеса. Оно понеслось в сторону от дороги и врезалось в стоящих на тротуаре людей.

На кадрах видео (18+) видно, что колесо сбивает двоих пешеходов с ног и несется дальше.