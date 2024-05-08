Момент, когда колесо КамАЗа сносит пешеходов в Новороссийске, попал на ВИДЕО

В селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском камера наружного наблюдения запечатлела нестандартное происшествие — от КамАЗа при движении отлетело колесо и сбило пешеходов. Одна из пострадавших — 66-летняя женщина получила серьезные травмы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские выяснили, что причиной происшествия стало лопнувшее среднее колесо КамАЗа, что повлекло за собой отрыв наружного колеса. Оно понеслось в сторону от дороги и врезалось в стоящих на тротуаре людей.
На кадрах видео (18+) видно, что колесо сбивает двоих пешеходов с ног и несется дальше.