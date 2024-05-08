Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил экс-главу «Водоканала» Первоуральска под стражей

Бывший руоковдитель «Водоканала» обвиняется в халатности и превышении должностных полномочий.

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-главу «Водоканала» Первоуральска Артура Гузаирова, обвиняемого в халатности и превышении должностных полномочий.

Ранее, 26 апреля, Первоуральский городской суд избрал в отношении бывшего руководителя меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня 2024 года.

Постановление обжаловал защитник обвиняемого.

Облсуд удовлетворил ходатайство об отмене постановления суда первой инстанции и ходатайство следователя о содержании обвиняемого под стражей, избрав Гузаирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июня.