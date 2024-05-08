Суд оставил экс-главу «Водоканала» Первоуральска под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-главу «Водоканала» Первоуральска Артура Гузаирова, обвиняемого в халатности и превышении должностных полномочий.
Ранее, 26 апреля, Первоуральский городской суд избрал в отношении бывшего руководителя меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня 2024 года.
Постановление обжаловал защитник обвиняемого.
Облсуд удовлетворил ходатайство об отмене постановления суда первой инстанции и ходатайство следователя о содержании обвиняемого под стражей, избрав Гузаирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июня.