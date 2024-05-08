В Перми полиция задержала двоих из группировки, избивавшей людей

Участковый уполномоченный полиции установил, что трое мужчин также причастны к нанесению побоев еще одному гражданину, конфликт с которым произошел у магазина на улице Героев Хасана. Полицейские установили личности злоумышленников. Двое из них задержаны. В настоящее время по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений дознанием возбуждено уголовное дело.