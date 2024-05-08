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В Перми полиция задержала двоих из группировки, избивавшей людей

Полицейские установили личности мужчин, которые совершили несколько нападений на пермяков. Двое из них задержаны. Также продолжается проверка информации о том, что соучастники избили 14-летнего подростка.

Источник: РИА "Новости"

3 мая 2024 года в отдел полиции № 7 (Свердловский район) Управления МВД России по городу Перми поступили заявления двоих граждан о нанесении им побоев тремя неизвестными в ходе обоюдной драки в районе улице Белинского.

Участковый уполномоченный полиции установил, что трое мужчин также причастны к нанесению побоев еще одному гражданину, конфликт с которым произошел у магазина на улице Героев Хасана. Полицейские установили личности злоумышленников. Двое из них задержаны. В настоящее время по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений дознанием возбуждено уголовное дело.

Полиция устанавливает фактических данных о том, что нападавшие причастны к избиению 14-летнего подростка. Заявлений о том, что мужчины причинили травмы несовершеннолетнему, в ОВД Перми не поступали.