«На высоте 5000 метров он попросил о помощи»: на Эльбрусе эвакуировали альпиниста из Иркутска

Эльбрус — одна из высочайших гор среди всех частей света, ее высота 5642 метра. Ко всему прочему, это довольно популярный туристический маршрут, А среди тех, кто хочет покорить вершину недавно оказался и смельчак из города Иркутска. Вот только подъем для него чуть было не стал роковым.