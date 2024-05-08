«На высоте 5000 метров он попросил о помощи»: на Эльбрусе эвакуировали альпиниста из Иркутска

Эльбрус — одна из высочайших гор среди всех частей света, ее высота 5642 метра. Ко всему прочему, это довольно популярный туристический маршрут, А среди тех, кто хочет покорить вершину недавно оказался и смельчак из города Иркутска. Вот только подъем для него чуть было не стал роковым.
Утро 7 мая для сотрудников МЧС из Кабардино-Балкарии началось с тревожного сообщения: на Эльбрусе сигнал о помощи от группы туристов из 10 человек. Они почти у цели, взята высота в 5000 метров, но беда, как водится, приходит неожиданно.
— У одного из туристов обнаружились признаки горной болезни, — рассказывают спасатели.
Храбреца из Иркутска эвакуировали на поляну Азау, спустившись на высоту 2300 метров, а там уже благополучно передали пострадавшего врачам. Операцию по спасению провели силами Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, участвовали 4 человека.