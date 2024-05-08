В селе Устьянск Абанского района три человека погибли при пожаре в частном доме

8 мая в Абанском районе три человека погибли при пожаре в частном доме. Как сообщает МЧС по Красноярскому краю, трагедия произошла в селе Устьянск.
Дом горел на 55 «квадратах», на месте работали десять специалистов и три единицы техники. Спасатели обнаружили тела трех погибших, еще один человек пострадал — его доставили в больницу. Пожар локализован.
Причины возгорания пока неизвестны.
Накануне крупный пожар уничтожил два жилых дома в деревне Карабула Богучанского района. Как рассказали региональные спасатели, предварительной причиной возгорания стала оставленная без присмотра топящаяся печь в бане.