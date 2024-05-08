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Двух мёртвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске

Тела двух новосибирцев нашли за сутки в закрытых квартирах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске за сутки нашли тела двух мужчин. На вызовах работали спасатели МАСС. Первый случай зафиксировали в Первомайском районе на улице Шмидта. Мужчина 1947 года рождения не выходил на связь: дверь не открывал и не отвечал на звонки.

— Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили тело мужчины 1947 года рождения, — говорится в сводке МАСС.

Второй вызов поступил на Оловозаводскую улицу. Там также хозяин квартиры не выходил на связь. Оказалось, что он тоже умер.

— Доступ обеспечен. В квартире мужчина 1957 г.р. без признаков жизни, — уточнили спасатели.

Тела новосибирцев передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти мужчин, покажет вскрытие.