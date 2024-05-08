Двух мёртвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске

В Новосибирске за сутки нашли тела двух мужчин. На вызовах работали спасатели МАСС. Первый случай зафиксировали в Первомайском районе на улице Шмидта. Мужчина 1947 года рождения не выходил на связь: дверь не открывал и не отвечал на звонки.