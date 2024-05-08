ВСУ покидают позиции под Авдеевкой из-за непрерывных ударов РФ

«Обстрелы наших позиций там непрерывные. Мы не могли из окопа голову показать, все время нас поливали. Оборону там трудно удержать, почти невозможно, блиндажи разносят, приходится уходить на соседние, но это ненадолго. Выслеживают с птичек и сразу же прилетает туда. Кто выжил — уходят оттуда на еще более дальние [позиции]», — сказал пленный.