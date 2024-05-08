Семь приусадебных участков подтопило в Катангском районе

В Катангском районе Приангарья сегодня, 8 мая, произошёл подъем уровня воды в реке Непе. В селе Токма в результате обильного снеготаяния подтоплены семь приусадебных участков, на которых проживают пять человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Администрацией проведено информирование жителей. Всего в населенном пункте 17 жилых домов, 36 человек. Адресную помощь им оказывают сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России, которые дежурят здесь в составе сводной группировки.
При ухудшении обстановки, связанной с повышением среднесуточных температур и обильного снеготаяния, при повышении уровня воды на 10 см возможно подтопление еще четырех участков и шести жилых домов. В дежурствах задействовано 14 человек, четыре единицы техники.