Семь приусадебных участков подтопило в Катангском районе

В Катангском районе Приангарья сегодня, 8 мая, произошёл подъем уровня воды в реке Непе. В селе Токма в результате обильного снеготаяния подтоплены семь приусадебных участков, на которых проживают пять человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.