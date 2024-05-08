Омичу вынесли приговор за оправдание терроризма

«Согласно материалам уголовного дела в сентябре 2023 г. фигурант, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, разместил комментарий с положительной оценкой действий лица, совершившего поджог здания военкомата Советского и Центрального районов г. Красноярска», — передает ведомство.
2-ой Восточный окружной военный суд признал омича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет). В качестве наказания ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.