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Омичу вынесли приговор за оправдание терроризма

УФСБ России по Омской области в среду, 8 мая 2024 года сообщает, что 2-м Восточным окружным военным судом в Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Омска.

Источник: AP 2023

«Согласно материалам уголовного дела в сентябре 2023 г. фигурант, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, разместил комментарий с положительной оценкой действий лица, совершившего поджог здания военкомата Советского и Центрального районов г. Красноярска», — передает ведомство.

2-ой Восточный окружной военный суд признал омича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет). В качестве наказания ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.