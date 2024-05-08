Омич отправил по почте драгоценности на 11 миллионов и попал под суд

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2023 года мужчина приехал в Якутск и купил у своего знакомого 1,8 кг золота, а также 0,5 кг серебра. Общая сумма составила 11 миллионов рублей. После этого он отправил весь драгоценный металл почтой в Омск. Там его изъяли сотрудники правоохранительных органов.