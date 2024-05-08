Сотрудницу лесничества из Черемхово поймали на торговле служебными сведениями

35-летнюю сотрудницу Черемховского лесничества обвиняют в получении взятки и передачу сведений, которые не предназначены для распространения. Следствие по делу завершено, об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
— Обвиняемая являлась заместителем директора управления регионального министерства лесного комплекса. В 2021 она получила взятку в 25 тысяч рублей, а годом позже еще одну в размере 50 тысяч. Деньги поступили от местного жителя, который занимается заготовкой и вывозов древесины на возмездной основе, — рассказывают в ведомстве.
За эти деньги женщина предоставила сведения о лицах, с которыми заключены договоры купли-продажи леса с целью заготовки древесины для собственных нужд. Эти данные не подлежат передачи третьим лицам, однако, доступ к ним у замначальника был.
Прокуратура отправила уголовное дело по статье «получение взятки» в суд для рассмотрения по существу.