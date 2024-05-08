10-летняя девочка разбила голову на детской площадке в уфимском парке

В Калининском районе Уфы 10-летней ребенок получил серьезную травму на детской площадке. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Происшествие случилось в минувшим июне в парке «Первомайский». Девочка травмировала голову, ударившись о металлическое крепление. Оборудование находится в ведении МБУ «Горзеленхоз». Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия материального ущерба и компенсации морального вреда.
Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и обязал возместить более 53 тысяч рублей.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили прокуроры.