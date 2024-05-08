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10-летняя девочка разбила голову на детской площадке в уфимском парке

В Уфе 10-летняя девочка разбила голову в парке «Первомайский».

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы 10-летней ребенок получил серьезную травму на детской площадке. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Происшествие случилось в минувшим июне в парке «Первомайский». Девочка травмировала голову, ударившись о металлическое крепление. Оборудование находится в ведении МБУ «Горзеленхоз». Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия материального ущерба и компенсации морального вреда.

Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и обязал возместить более 53 тысяч рублей.

— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили прокуроры.

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