10-летняя девочка разбила голову на детской площадке в уфимском парке

Происшествие случилось в минувшим июне в парке «Первомайский». Девочка травмировала голову, ударившись о металлическое крепление. Оборудование находится в ведении МБУ «Горзеленхоз». Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия материального ущерба и компенсации морального вреда.