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В Борисовском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Соцсети

Трагедия произошла 7 мая. В 14.47 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кострица Борисовского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, пенсионер.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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