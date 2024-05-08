Трагедия произошла 7 мая. В 14.47 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кострица Борисовского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, пенсионер.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла 7 мая. В 14.47 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Кострица Борисовского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, пенсионер.
Причины пожара и гибели устанавливаются.