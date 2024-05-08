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Экс-главе самарского МЧС Олегу Бойко второй раз продлили арест

Бывшего главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко снова оставили под стражей.

Бывшему главе ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко продлили арест. Соответствующая информация содержится на сайте суда Басманного района Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста 6 мая. Однако решение хотят обжаловать. Также срок ареста продлили предполагаемым подельникам Бойко. Речь идет Яне Гущиной и Елене Тютюнник.

Напомним, всех троих задержали в декабре 2023 года. Олега Бойко подозревают в получении крупной взятки от коммерсантов, сумма которой превышает 25 миллионов рублей. По версии следствия, бывший начальник регионального МЧС получал деньги за покровительство при работах по организации пожарной безопасности.

В конце 2023-го фигурантов этапировали в Москву, где суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Сначала они должны были находиться в СИЗО до 15 февраля. Затем срок продлили еще на три месяца. В настоящий момент расследование продолжается.