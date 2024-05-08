Экс-главе самарского МЧС Олегу Бойко второй раз продлили арест

В конце 2023-го фигурантов этапировали в Москву, где суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Сначала они должны были находиться в СИЗО до 15 февраля. Затем срок продлили еще на три месяца. В настоящий момент расследование продолжается.