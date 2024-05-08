Полиция начала проверку после видео драки школьников в Перми

Полиция начала проводить проверку после видео драки школьников в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Речь идёт о видеозаписи, которая 8 мая появилась в телеграм-каналах. На кадрах школьники провоцируют одноклассников начать драку, после чего те начинают избивать друг друга. Конфликт сопровождается подначиванием сверстников. Происходящее снимали на видео несколько ребят. За кадром слышны комментарии учеников с большим количеством ненормативной лексики. По данным сайта perm.aif.ru инцидент произошёл в школе № 3, которая находится на улице Декабристов.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой между двумя несовершеннолетними происходит конфликт, в ходе которого один наносит побои другому. В настоящее время в отделе полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) Управления МВД России по городу Перми по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сайт perm.aif.ru также ждёт комментария об инциденте от департамента образования Перми.