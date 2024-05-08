Полиция начала проверку после видео драки школьников в Перми

Речь идёт о видеозаписи, которая 8 мая появилась в телеграм-каналах. На кадрах школьники провоцируют одноклассников начать драку, после чего те начинают избивать друг друга. Конфликт сопровождается подначиванием сверстников. Происходящее снимали на видео несколько ребят. За кадром слышны комментарии учеников с большим количеством ненормативной лексики. По данным сайта perm.aif.ru инцидент произошёл в школе № 3, которая находится на улице Декабристов.