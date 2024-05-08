Экс-руководитель управления капстроительства Прикамья ранен на СВО

Бывший руководитель управления капитального строительства Пермского края получил ранение ноги в ходе боевых действий на Украине. Об этом господин Левинский рассказал порталу 59.ру. В прошлом году он был приговорен к девяти годам строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. В разное время в отношении господина Левинского было возбуждено пять уголовных дел, в том числе о получении взятки и мошенничестве на 353 млн руб. при строительстве пермского зоопарка.