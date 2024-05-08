Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на улице Луначарского прова­лился асфальт

Перед ремонтом дороги чиновники забыли обновить коммуникации на участке.

Провал асфальта образовался в Самаре на пересечении улиц Луначарского и Гая. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к властям с просьбой решить проблему. Об этом общественники сообщили 7 мая 2024 года.

В 2014 — 2015 году улицу Луначарского ремонтировали, но перед началом работ на участке не поменяли инженерные коммуникации. Из-за этого на проезжей части сначала образовались «волны», затем полотно просело, а после провалилось.

Дорожные службы ограничились тем, что оградили провал. Но до сих пор участок дороги не отремонтирован.

Автомобилисты выражают свое возмущение в соцсетях по этому поводу.