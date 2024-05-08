Провал асфальта образовался в Самаре на пересечении улиц Луначарского и Гая. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к властям с просьбой решить проблему. Об этом общественники сообщили 7 мая 2024 года.
В 2014 — 2015 году улицу Луначарского ремонтировали, но перед началом работ на участке не поменяли инженерные коммуникации. Из-за этого на проезжей части сначала образовались «волны», затем полотно просело, а после провалилось.
Дорожные службы ограничились тем, что оградили провал. Но до сих пор участок дороги не отремонтирован.
Автомобилисты выражают свое возмущение в соцсетях по этому поводу.